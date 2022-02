I Santi di Giovedì 3 Febbraio 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) San BIAGIO Vescovo e martire – Memoria Facoltativa† Sebaste, Armenia, ca. 316Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della “pax” costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è frequ…www.ebeati.it/dettaglio/25950 Sant’ OSCAR (ANSGARIO) Vescovo – Memoria FacoltativaCorbie (Francia), ca. 800 – Brema (Germania), 2865Da piccolo studia nell’abbazia benedettina di Corbie, suo paese natale. Più tardi vi ritorna, diventando monaco e poi «magister interno», funzione che esercita più tardi ...

