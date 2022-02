Palermo-ACR Messina 2-0: Brunori e Valente illudono, blackout rosa nella ripresa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) blackout mentale e calo atletico nella ripresa, Palermo che spreca un doppio vantaggio e subisce la rimonta peloritana dopo un primo tempo che pareva quasi a senso unico Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 febbraio 2022)mentale e calo atleticoche spreca un doppio vantaggio e subisce la rimonta peloritana dopo un primo tempo che pareva quasi a senso unico

