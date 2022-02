Il trasformista Luca Lombardo vola in Romania e porta il suo Poubelle ad Antena 1 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il successo ottenuto al teatro Acacia Luca Lombardo è pronto per volare in Romania e portare i suoi personaggi sull’importante canale televisivo “Antena 1”. Una scalata al successo senza sosta per Luca Lombardo. Dopo il grande consenso di pubblico ottenuto al teatro Acacia con il suo show “Poubelle-La magia oltre ogni immaginazione”, il noto Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo il successo ottenuto al teatro Acaciaè pronto perre inre i suoi personaggi sull’imnte canale televisivo “1”. Una scalata al successo senza sosta per. Dopo il grande consenso di pubblico ottenuto al teatro Acacia con il suo show “-La magia oltre ogni immaginazione”, il noto

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Spettacoli Il trasformista Luca Lombardo dopo il successo all’Acacia vola in Romania e porta il suo Poubelle ad Antena… - paolopicone70 : #Spettacoli Il trasformista Luca Lombardo dopo il successo all’Acacia vola in Romania e porta il suo Poubelle ad An… - antonellaa262 : Sulla scia dei successi ottenuti in giro per il mondo, Luca Lombardo ha affascinato il pubblico partenopeo con uno… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Luca Lombardo il trasformista conquista il Teatro Acacia con il suo Poubelle - PrimaCommunica2 : Luca Lombardo il trasformista conquista il Teatro Acacia con il suo Poubelle -