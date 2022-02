Gli scandalizzati da Sanremo, Adinolfi: «Pare un manicomio di omosessuali». Pillon sfida Achille Lauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Via al Festival via alle polemiche. Anche stavolta la prima serata di Sanremo 2022, andata in onda ieri 1 febbraio su Rai Uno, ha destato non poco dibattito, trovando sui social il terreno fertile per “sparate” e opinioni. A scagliare la pietra dello scandalo nella mattinata del post esordio sono stati Mario Adinolfi e Simone Pillon. Su Twitter hanno “cinguettato” indignati contro i protagonisti della gara canora «omosessuali, fluidi , mezzi nudi» e per di più (riferendosi a Lauro in particolare) anche sacrileghi. A detta loro un vero e proprio teatro degli orrori che Adinolfi, fondatore del Partito della famiglia, ha continuato a descrivere così: «Una volta Sanremo era lo specchio del Paese. Ora Pare un manicomio dove sono tutti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Via al Festival via alle polemiche. Anche stavolta la prima serata di2022, andata in onda ieri 1 febbraio su Rai Uno, ha destato non poco dibattito, trovando sui social il terreno fertile per “sparate” e opinioni. A scagliare la pietra dello scandalo nella mattinata del post esordio sono stati Marioe Simone. Su Twitter hanno “cinguettato” indignati contro i protagonisti della gara canora «, fluidi , mezzi nudi» e per di più (riferendosi ain particolare) anche sacrileghi. A detta loro un vero e proprio teatro degli orrori che, fondatore del Partito della famiglia, ha continuato a descrivere così: «Una voltaera lo specchio del Paese. Oraundove sono tutti ...

