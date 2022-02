GF Vip | la reazione di Soleil dopo la diretta | regia costretta a censurare

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran riceve un aereo da Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran riceve un aereo da Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge Sulla Casa più spiata d’Italia v… - infoitcultura : GF Vip, Alessandro stupito dalla reazione delle concorrenti: “Sono molto belli” - tuttopuntotv : GF Vip, Alessandro stupito dalla reazione delle concorrenti: “Sono molto belli” #GFVip6 #GFVip #basciagoni… - blogtivvu : Basciano chiede la psicologa dopo l’uscita di Gianmaria dal GF Vip: Antinolfi interviene -

Ultime Notizie dalla rete : Vip reazione

Tempo di messaggi aerei nella Casa del Grande Fratello. Questa volta la destinataria è stata Delia Duran che ha ricevuto un messaggio di Alex Belli con tanto dida parte di Soleil Sorge . Soleil reagisce all'aereo di Alex per Delia: ecco in ...... ma continua a far parlare anche al Grande Fratello. Oggi pomeriggio, infatti, sulla Casa è volato un aereo indirizzato a Delia Duran con scritto: "Delia sarà Belli finché Duran" firmato LIP ed ...Durante la messa in onda della prima puntata del GF Vip, è stato decretata la prima candidata alla fine. Il risultato della nomination ha però lasciato senza parole sia i concorrenti che gli ...Immediata la reazione di Soleil Sorge che ... continua a essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip. A distanza di mesi, i due continuano ad essere ai ferri corti, al punto ...