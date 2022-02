È morto di Covid il parroco di Genova che credeva che nei vaccini ci fossero le cellule dei feti abortiti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva deciso di non vaccinarsi perché, come ripetuto in diverse occasioni anche durante le omelie, era convinto che nei prodotti immunizzanti utilizzati per la campagna vaccinale fossero presenti tracce di cellule di feti abortiti. Una posizione non in linea con quella ufficiale della Chiesa, anche perché questa ricostruzione cospirazionista è stata più volte smentita dalla comunità scientifica e dagli stessi esponenti del clero cattolico. Ma don Paolo Romeo non ha mai voluto cambiare la sua idea e, dopo essersi contagiato quasi un mese fa, è morto a Genova. Di Covid. Don Paolo Romeo, il parroco no vax morto di Covid e parlava di feti nei vaccini Il sacerdote ricopriva il ruolo di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva deciso di non vaccinarsi perché, come ripetuto in diverse occasioni anche durante le omelie, era convinto che nei prodotti immunizzanti utilizzati per la campagna vaccinalepresenti tracce didi. Una posizione non in linea con quella ufficiale della Chiesa, anche perché questa ricostruzione cospirazionista è stata più volte smentita dalla comunità scientifica e dagli stessi esponenti del clero cattolico. Ma don Paolo Romeo non ha mai voluto cambiare la sua idea e, dopo essersi contagiato quasi un mese fa, è. Di. Don Paolo Romeo, ilno vaxdie parlava dineiIl sacerdote ricopriva il ruolo di ...

