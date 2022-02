Calabria, una bambina non può morire per la mancanza di ospedali adeguati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Gennaro Siciliano Leggere delle morti in mare dei migranti che tentano di scappare dall’orrore della guerra, come il resoconto dei morti per Covid-19, lascia sgomenti. Ma leggere della morte di una bambina di due anni calabrese, con polmonite da Covid, perché a oggi in Calabria non esistono strutture ospedaliere capaci d’intervenire prontamente ed efficacemente per salvarle la vita, ci dà il quadro chiaro della situazione gravissima e inaccettabile che riguarda la sanità calabrese. La bambina è stata ricoverata in tre differenti nosocomi. Prima all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone in cui i medici, riconoscendo la gravità del quadro clinico della paziente, hanno deciso per il ricovero presso il reparto pediatrico e rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Da qui i sanitari hanno a loro volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Gennaro Siciliano Leggere delle morti in mare dei migranti che tentano di scappare dall’orrore della guerra, come il resoconto dei morti per Covid-19, lascia sgomenti. Ma leggere della morte di unadi due anni calabrese, con polmonite da Covid, perché a oggi innon esistono struttureere capaci d’intervenire prontamente ed efficacemente per salvarle la vita, ci dà il quadro chiaro della situazione gravissima e inaccettabile che riguarda la sanità calabrese. Laè stata ricoverata in tre differenti nosocomi. Prima all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone in cui i medici, riconoscendo la gravità del quadro clinico della paziente, hanno deciso per il ricovero presso il reparto pediatrico e rianimazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Da qui i sanitari hanno a loro volta ...

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - DavidPuente : Caso Rende. Il docente aveva chiesto dei giorni di permesso per motivi personali per tornare in Calabria. La famigl… - agorarai : La situazione della sanità in Calabria è problematica da molto tempo. Ginevra, 2 anni, portata via dal covid per la… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'I calabresi non possono continuare a vivere in una realtà mediocre' Dal blog Sostenitore #Calabria #Sanità - ilfattoblog : 'I calabresi non possono continuare a vivere in una realtà mediocre' Dal blog Sostenitore #Calabria #Sanità -