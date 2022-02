Tiago Pinto: «Non posso sapere se Zaniolo giocherà ancora con la Roma l’anno prossimo» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa da Trigoria delle operazioni effettuate nel mercato di gennaio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Delle offerte preferisco non parlare. I giocatori con più rendimento ricevono più offerte. Nelle ultime tre finestre di calciomercato siamo riusciti a non far partire i giocatori più importanti. Delle uscite preferisco non parlare, sono contento che siano rimasti. Ci sono sempre dei retroscena per il calciomercato, in Italia c’è una grande passione, soprattutto negli ultimi giorni”. Questo mercato avvicina la Roma alla Champions? “Sì, credo che in tutte le finestre di mercato l’obiettivo sia far diventare la squadra più equilibrata. Con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare due ragazzi che hanno avuto un impatto con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Il general manager della, ha parlato in conferenza stampa da Trigoria delle operazioni effettuate nel mercato di gennaio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Delle offerte preferisco non parlare. I giocatori con più rendimento ricevono più offerte. Nelle ultime tre finestre di calciomercato siamo riusciti a non far partire i giocatori più importanti. Delle uscite preferisco non parlare, sono contento che siano rimasti. Ci sono sempre dei retroscena per il calciomercato, in Italia c’è una grande passione, soprattutto negli ultimi giorni”. Questo mercato avvicina laalla Champions? “Sì, credo che in tutte le finestre di mercato l’obiettivo sia far diventare la squadra più equilibrata. Con il mercato che abbiamo fatto siamo riusciti a portare due ragazzi che hanno avuto un impatto con ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? LIVE | La conferenza stampa di Tiago Pinto #ASRoma - DiMarzio : .@OfficialASRoma | Le parole di Tiago #Pinto in conferenza stampa che analizza il #calciomercato dei giallorossi - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: #SerieATIM : Tiago #Pinto: ”Nessuno può garantire che #Zaniolo il prossimo anno sarà un giocatore della #ASRoma. #Rom… - Mistermercatoi1 : #SerieATIM : Tiago #Pinto: ”Nessuno può garantire che #Zaniolo il prossimo anno sarà un giocatore della #ASRoma.… - ellesupersonic : RT @ThomasTomassini: ?? Tiago #Pinto: “Nelle ultime tre finestre di mercato siamo sempre riusciti a non far andare via i giocatori più impor… -