Salernitana: un calciatore è risultato positivo al Covid-19 (Di martedì 1 febbraio 2022) C’è un nuovo calciatore positivo al Covid-19 nella Salernitana. Lo ha comunicato lo stesso club campano attraverso il proprio sito ufficiale. Il nuovo caso è stato riscontrato in seguito ad un giro di tamponi effettuato nella giornata odierna. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) C’è un nuovoal-19 nella. Lo ha comunicato lo stesso club campano attraverso il proprio sito ufficiale. Il nuovo caso è stato riscontrato in seguito ad un giro di tamponi effettuato nella giornata odierna. SportFace.

