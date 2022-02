Rinnovo contratto, Ancodis: “Atto di indirizzo testo arcaico che non tiene conto del ruolo dei collaboratori dei Ds” (Di martedì 1 febbraio 2022) "A leggere l’Atto di indirizzo del Ministro per il Rinnovo del contrAtto per il triennio 2019-2021 sembra di avere in mano un testo per la scuola del 900 nel quale non traspare una "visione strategica” per un rinnovato e moderno strumento contrattuale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) "A leggere l’didel Ministro per ildelper il triennio 2019-2021 sembra di avere in mano unper la scuola del 900 nel quale non traspare una "visione strategica” per un rinnovato e moderno strumento contrattuale". L'articolo .

Advertising

DiMarzio : #ManchesterCity | Ufficiale il rinnovo del contratto di #JoaoCancelo - FBiasin : #Inter (per completezza): nonostante l’arrivo di #Gosens, a #Perisic sarà comunque proposto il rinnovo del contratto. - orizzontescuola : Rinnovo contratto, Ancodis: “Atto di indirizzo testo arcaico che non tiene conto del ruolo dei collaboratori dei Ds” - sportli26181512 : Torino, ripresa la trattativa per il rinnovo di Bremer. Ma in estate sarà addio: Chiuso il mercato di gennaio, in c… - interserpente : RT @FabioAlampi: #Inter, accordo raggiunto per il rinnovo dei fratelli #Carboni: per Franco, 2003, contratto fino al 30 giugno 2026; per Va… -