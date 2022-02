Pechino 2022: oltre 270 casi di contagio da Covid-19, ma “situazione controllabile” (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 giudicano “controllabile” la situazione dei contagi da Covid-19 in vista dell’evento sportivo al via venerdì 4 febbraio prossimo. Nonostante un aumento dii casi tra gli atleti e il personale dei team nazionali giunti a Pechino in vista delle gare. Il vice direttore generale dell’Ufficio di Prevenzione e Controllo della Pandemia dei Giochi Olimpici invernali, Huang Chun, dice che la situazione è in un “range previsto e controllabile”. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, lunedì 31 gennaio, si sono registrati altri 18 casi di contagio tra il personale in arrivo sul territorio cinese. Undici dei diciotto casi sono ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali digiudicano “” ladei contagi da-19 in vista dell’evento sportivo al via venerdì 4 febbraio prossimo. Nonostante un aumento diitra gli atleti e il personale dei team nazionali giunti ain vista delle gare. Il vice direttore generale dell’Ufficio di Prevenzione e Controllo della Pandemia dei Giochi Olimpici invernali, Huang Chun, dice che laè in un “range previsto e”. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, lunedì 31 gennaio, si sono registrati altri 18ditra il personale in arrivo sul territorio cinese. Undici dei diciottosono ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiSport : #Mattarella: 'I miei più calorosi saluti agli azzurri' 'In particolare a #Moioli per il suo nuovo ruolo di portaban… - Agenzia_Ansa : Malagò positivo, isolato in un covid hotel. Il presidente del Coni è asintomatico #ANSA - Djfreezylee01 : RT @SkySport: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI PECHINO 2022 Il calendario completo delle gare ?? - zazoomblog : Pechino 2022 venerdì 11 febbraio: gli italiani in gara tutti gli orari - #Pechino #venerdì #febbraio: #italiani -