“Olocausto? Tedeschi ed ebrei sono bianchi, la razza non c’entra”: Whoopi Goldberg choc (Di martedì 1 febbraio 2022) Washington, 1° feb – Ci sono gaffe che difficilmente ti perdonano. Specialmente se riguardano l’Olocausto, e Whoopi Goldberg ci è cascata con tutte le scarpe. Durante la nota trasmissione tutta al femminile The View, in onda sull’Abc, l’attrice ha infatti affermato che la Shoah non avrebbe nulla a che fare con la «questione razziale». Il motivo? «L’Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo», ha detto Whoopi Goldberg. Che poi spiega: «Non si tratta di razza perché Tedeschi ed ebrei sono due gruppi di persone bianche». In pratica, il razzismo esiste solo quando ci sono di mezzo persone nere (ovviamente nel ruolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 febbraio 2022) Washington, 1° feb – Cigaffe che difficilmente ti perdonano. Specialmente se riguardano l’, eci è cascata con tutte le scarpe. Durante la nota trasmissione tutta al femminile The View, in onda sull’Abc, l’attrice ha infatti affermato che la Shoah non avrebbe nulla a che fare con la «questione razziale». Il motivo? «L’non riguarda la, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo», ha detto. Che poi spiega: «Non si tratta diperchéeddue gruppi di persone bianche». In pratica, il razzismo esiste solo quando cidi mezzo persone nere (ovviamente nel ruolo ...

"Olocausto? Tedeschi ed ebrei sono bianchi, la razza non c'entra": Whoopi Goldberg choc Il Primato Nazionale

Ayò, lo studioso ebreo che leggeva e commentava la Bibbia cattolica Ogni anno la Giornata della memoria, dedicata al ricordo dell'olocausto e delle persecuzioni razziali, si svolge, il 27 gennaio, a pochi giorni di distanza da quella dedicata al dialogo tra ebrei e cr ...

