Kessie corteggiato da un top club di Serie A | i dettagli

(Di martedì 1 febbraio 2022)potrebbe rimanere inA, corteggiamento da parte di un topper lui. Dopo il convincente calciomercato di riparazione che ha portato una sorta di rivoluzione, in casa Juve non ci si ferma. Con l’addio di Kulusewski e Bentacur al Tottenham e Ramsey ai Rangers, la Vecchia Signora pensa già ad un colpo a centrocampo per giugno. E’ sempre stato evidente l’interessamento della Juve nei confronti del milanista Frank. Si parlava di un interessamento e nulla piu, ora però la società piemontese fa sul serio. L’ivoriano è in scadenza con il Milan al termine di questa stagione e a quanto pare ha un accordo verbale con il Barcellona ma la società di Agnelli ci prova lo stesso. FranckI bianconeri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage dell’ivoriano, ma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Kessie corteggiato

Fantacalcio News

