Chi è Karen Kokeshi | l’influencer e youtuber fidanzata con Fabio Rovazzi

Nata nel 1994, Karen Kokeshi, pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi è una famosa youtuber e influencer. Ecco qualche curiosità sulla fidanzata di Fabio Rovazzi. Karen Kokeshi, ecco chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi Nata a Verona nel 1994, si appassiona fin da giovanissima al mondo delle arti visive e dei videomaker. Nel 2009 apre il suo canale YouTube; tuttavia, inizialmente, fa fatica a ingranare. La svolta arriva nel 2016, quando si trasferisce a Roma; ottiene i primi risultati e un discreto successo in seguito ad alcune recensioni sulle sigarette elettroniche. Nel 2017 è invitata in qualità di giudice al reality "Svapo Battle": una gara tra liquidi per sigarette ...

