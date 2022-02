Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: Zende e Paris discutono del passato di Zoe e di Thomas, ma non sanno che lui peggiora (Di martedì 1 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: cosa succede domani? Iniziate a leggere questo articolo! Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: Paris e Zende parlano di Zoe e Thomas, ma … Oltre che a pensare al loro flirt, Paris e Zende si ritrovano a discutere di Zoe e Thomas. Quest’ultimo le ha fatto del male, ma il Forrester Dominguez ricorda quanto fosse legato al cugino, quando erano ragazzini. Si augura quindi che i problemi del figlio di Ridge e Taylor con la sua famiglia, si risolvano. Zende e Paris, però, non sanno della situazione del giovane, che si aggrava. Guarirà con l’intervento? anticipazioni americane: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 febbraio 2022): cosa succede domani? Iniziate a leggere questo articolo!parlano di Zoe e, ma … Oltre che a pensare al loro flirt,si ritrovano a discutere di Zoe e. Quest’ultimo le ha fatto del male, ma il Forrester Dominguez ricorda quanto fosse legato al cugino, quando erano ragazzini. Si augura quindi che i problemi del figlio di Ridge e Taylor con la sua famiglia, si risolvano., però, nondella situazione del giovane, che si aggrava. Guarirà con l’intervento?americane: ...

