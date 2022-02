Alessia Macari ha perso 15 chili in due settimane dopo il parto (Di martedì 1 febbraio 2022) Dimenticate le lacrime subito dopo il parto adesso Alessia Macari è felice non solo di avere sua figlia tra le braccia ma anche di avere già perso 15 chili. A due settimane dal parto l’ex Ciociara di Avanti un altro è già quasi in forma perfetta. Sui social indossa top e leggings rosa e in piedi si pavoneggia felice di com’è adesso. Alessia Macari ha dato alla luce la sua piccola Nevaeh con il parto naturale, che è andato benissimo. Lei e il marito hanno però atteso qualche giorno prima di dare l’annuncio della nascita perché Alessia è entrata in ospedale con il covid, era risultata positiva e aveva paura per la sua bambina ma ha dovuto anche affrontare tutto da sola. Superato tutto è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Dimenticate le lacrime subitoiladessoè felice non solo di avere sua figlia tra le braccia ma anche di avere già15. A duedall’ex Ciociara di Avanti un altro è già quasi in forma perfetta. Sui social indossa top e leggings rosa e in piedi si pavoneggia felice di com’è adesso.ha dato alla luce la sua piccola Nevaeh con ilnaturale, che è andato benissimo. Lei e il marito hanno però atteso qualche giorno prima di dare l’annuncio della nascita perchéè entrata in ospedale con il covid, era risultata positiva e aveva paura per la sua bambina ma ha dovuto anche affrontare tutto da sola. Superato tutto è ...

