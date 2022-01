Torna Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19? L’indizio che ha convinto i fan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci sarà anche Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19? È quello che credono in molti dopo aver letto tra le righe di un post criptico apparso sui canali social ufficiali della serie, poche settimane dopo l’annuncio di ABC relativo al rinnovo del medical drama per un’altra stagione. Il ritorno di Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19 segnerebbe l’ennesima apparizione dell’attore dopo la partecipazione alla stagione 18 nella dimensione onirica che ha accompagnato il coma di Meredith. Dempsey ha ripreso i panni del dottor Derek Shepherd apparendo però solo nei sogni della protagonista, insieme ad altri personaggi scomparsi nel corso della serie come George, Lexie e Mark. L’ipotesi di Patrick Dempsey in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci sarà anchein19? È quello che credono in molti dopo aver letto tra le righe di un post criptico apparso sui canali social ufficiali della serie, poche settimane dopo l’annuncio di ABC relativo al rinnovo del medical drama per un’altra stagione. Il ritorno diin19 segnerebbe l’ennesima apparizione dell’attore dopo la partecipazione alla stagione 18 nella dimensione onirica che ha accompagnato il coma di Meredith.ha ripreso i panni del dottor Derek Shepherd apparendo però solo nei sogni della protagonista, insieme ad altri personaggi scomparsi nel corso della serie come George, Lexie e Mark. L’ipotesi diin ...

