Scoppia il copione-gate al GFVIP | la verità su Delia Duran | secondo Manila Nazzaro non legge un copione

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Cosanell’armadio?svela il mistero. In questi giorni, a seguito della puntata di venerdì, sono girati sui social dei video shock riguardanti iled il triangolo-Alex-Soleil…un quadrilatero se si aggiunge la variante autori! Jessica Selassié ha rivelato di aver beccatore dei bigliettini dentro l’armadio, come riporta Coming Soon. Una rivelazione che ha spiazzato tutti e portatoad affrontare la compagna di Alex Belli. Jessica Selassié ha beccatoin fragrante mentre si nascondeva nell’armadio “Ho visto che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip scoppia lo scandalo: trovato un copione nell’armadio. [VIDEO] - #Grande #Fratello #scoppia… - LaMammaN1 : - infoitcultura : Delia Duran seguirebbe un copione al GF Vip: Jessica racconta di averla vista e scoppia il copione-gate - infoitcultura : GF Vip, scoppia il 'copione-gate': 'Delia leggeva dei fogli, quando mi ha vista è sbiancata' - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 6, sui social scoppia il copione-gate: la verità di Manila Nazzaro (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia copione

... " Tutto procede benissimo, come da: Giuliano si è rimesso in piedi , cammina, è di ottimo ... Giuliano Ferrara,la polemica sui social dopo l'annuncio del suo ricovero A fianco ai ...Al Grande Fratello Vip 2021il- gate . Il caso vede protagonista Delia Duran e si è aperto dopo che Jessica Selassié in giardino ha raccontato agli altri concorrenti di aver notato Delia Duran mentre nascondeva ...Il sospetto in Casa (e in rete) cresce Un copione da seguire durante la sua permanenza nel reality? Il racconto ha trovato qualche conferma in Manila, certa che anche in un’altra occasione Delia avreb ...Protagonista del suo racconto è Delia Duran. Grande Fratello. Sul web insorge una pesante accusa nei confronti di Delia Duran, dopo che Jessica Selassié ha raccontato di averla vista leggere qualcosa ...