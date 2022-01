Salvini vede Berlusconi: “Riaffermata vicinanza umana e politica” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa due ore trascorse assieme ad Arcore tra Matteo Salvini a Silvio Berlusconi, per quella che fonti della Lega e di Fi hanno definito “una visita affettuosa”. Che vede il leader della Lega giungere nel pomeriggio a Villa San Martino, nel giorno in cui il Cavaliere è tornato a casa dal San Raffaele, e nel giorno in cui Salvini ha scritto una lettera aperta al ‘Giornale’ per rilanciare la federazione sul modello del ‘Partito Repubblicano americano’. “Una idea che Berlusconi aveva lanciato tempo fa”, come sottolineano le stesse fonti. I due leader hanno riaffermato la propria vicinanza umana e politica – a quanto trapela -, con Salvini che ha voluto portare i propri saluti al Presidente Berlusconi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Circa due ore trascorse assieme ad Arcore tra Matteoa Silvio, per quella che fonti della Lega e di Fi hanno definito “una visita affettuosa”. Cheil leader della Lega giungere nel pomeriggio a Villa San Martino, nel giorno in cui il Cavaliere è tornato a casa dal San Raffaele, e nel giorno in cuiha scritto una lettera aperta al ‘Giornale’ per rilanciare la federazione sul modello del ‘Partito Repubblicano americano’. “Una idea cheaveva lanciato tempo fa”, come sottolineano le stesse fonti. I due leader hanno riaffermato la propria– a quanto trapela -, conche ha voluto portare i propri saluti al Presidentedi ...

