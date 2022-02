Rafael Nadal | epica | etica | pathos

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ultimo giorno del 2021ha annunciato la propria partecipazione agli Australian Open. Lo ha fatto postando una propria foto sul campo di Melbourne e la caption “Non ditelo a nessuno”. La sua presenza non era affatto scontata. Dieci giorni prima aveva partecipato all’esibizione di Abu Dhabi, perdendo contro Shapovalov e Murray. Era sembrato in cattiva forma, una versione ridotta di sé stesso.in cattiva forma è un memento mori: un corpo eccezionale improvvisamente fragile, incapace di sopportare il peso degli anni, come quello di Micky Rourke in The Wrestler. «Non posso assicurare al 100% che ci sarò agli Australian Open» aveva detto ai microfoni. Quando annuncia la sua presenza, allora, sembra fare un favore più al tennis che a sé stesso, il nonno che fa ancora lavorare le macerie del proprio corpo per garantire ...