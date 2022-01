Governo, Renzi “Durerà fino al 2023, saremo al fianco di Draghi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Spero che Draghi riprenda il timone del Governo con più forza. Che non significa ignorare il Parlamento ma sfidare la politica in positivo. Draghi non è indebolito. Ma il suo Governo oggi può fare di più e meglio: sbloccare le infrastrutture, semplificare le regole della dad a scuola, mettere a terra i progetti del Pnrr, combattere in Europa la battaglia sul debito. Tutte cose che il premier farà, ne sono certo. E noi saremo al suo fianco. La legislatura Durerà fino al 2023: mai avuto dubbi a tal proposito, anche se Conte ha sognato di interromperla prima”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Quanto ai raporto con il segretario Pd Leta, dice: “Sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Spero cheriprenda il timone delcon più forza. Che non significa ignorare il Parlamento ma sfidare la politica in positivo.non è indebolito. Ma il suooggi può fare di più e meglio: sbloccare le infrastrutture, semplificare le regole della dad a scuola, mettere a terra i progetti del Pnrr, combattere in Europa la battaglia sul debito. Tutte cose che il premier farà, ne sono certo. E noial suo. La legislaturaal: mai avuto dubbi a tal proposito, anche se Conte ha sognato di interromperla prima”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo. Quanto ai raporto con il segretario Pd Leta, dice: “Sui ...

Advertising

lorepregliasco : Magari non sarà, ma ci sono discrete probabilità che nei prossimi giorni Matteo Renzi giochi un ruolo determinante… - ItaliaNotizie24 : Governo, Renzi “Durerà fino al 2023, saremo al fianco di Draghi” - SantinaMastrone : RT @DejaLaNuit: #DiMaio come #Renzi può vantare un manipolo di parlamentari e qualche paludato di governo, ma se si dovesse andare alla con… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Governo, Renzi “Durerà fino al 2023, saremo al fianco di Draghi” - - OmbraDuca : RT @DejaLaNuit: #DiMaio come #Renzi può vantare un manipolo di parlamentari e qualche paludato di governo, ma se si dovesse andare alla con… -