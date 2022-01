“Tentativo in extremis”: Milan, Maldini ha pronto l’erede di Kessie (Di domenica 30 gennaio 2022) Kessie non rinnoverà con il Milan. I rossoneri si sono fiondati su un calciatore che potrebbe diventare il sostituto ideale dell’ivoriano. Dopo la sconfitta sorprendente contro lo Spezia di Thiago Motta e il pareggio contro la Juventus, il Milan affronterà alla ripresa del campionato l’Inter capolista. I rossoneri hanno quattro punti di svantaggio dai propri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022)non rinnoverà con il. I rossoneri si sono fiondati su un calciatore che potrebbe diventare il sostituto ideale dell’ivoriano. Dopo la sconfitta sorprendente contro lo Spezia di Thiago Motta e il pareggio contro la Juventus, ilaffronterà alla ripresa del campionato l’Inter capolista. I rossoneri hanno quattro punti di svantaggio dai propri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Tentativo extremis Milan, tentativo last minute per Renato Sanches: come è andata Il Milan ci ha provato fino alla fine: negli ultimi giorni infatti il club rossonero ha effettuato un tentativo importante per portare in extremis a Milano Renato Sanches, centrocampista classe 1997 ...

