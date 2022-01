Serie B, recuperi 19a giornata: vince il LR Vicenza, pari per le altre (Di domenica 30 gennaio 2022) Serie B, nei recuperi della 19a giornata disputati in questo pomeriggio, prevale il segno ‘X’, con i pareggi tra Cittadella e Cosenza e tra Parma e Alessandria. Torna alla vittoria il LR Vicenza. Questi i risultati e i marcatori delle gare giocate nel pomeriggio. I risultati dei recuperi della 19a giornata di Serie B Cittadella-Cosenza 1-1, 16? Caso (Co), 41? Okwonkwo (Ci) LR Vicenza-Alessandria 2-1, 27? e 78? Diaw (V), 44? Chiarello (A) Parma-Crotone 1-1, 37? Vazquez (P), 89? Marras (C) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale Metropolitan Magazine Italia Lega B L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)B, neidella 19adisputati in questo pomeriggio, prevale il segno ‘X’, con i pareggi tra Cittadella e Cosenza e tra Parma e Alessandria. Torna alla vittoria il LR. Questi i risultati e i marcatori delle gare giocate nel pomeriggio. I risultati deidella 19adiB Cittadella-Cosenza 1-1, 16? Caso (Co), 41? Okwonkwo (Ci) LR-Alessandria 2-1, 27? e 78? Diaw (V), 44? Chiarello (A) Parma-Crotone 1-1, 37? Vazquez (P), 89? Marras (C) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale Metropolitan Magazine Italia Lega B L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Serie B, i risultati dei recuperi della 19/a giornata... - TuttoPisa : L'Alessandria, prossimo avversario del Pisa, perde a Vicenza in una delle 3 gare in programma quest'oggi, recuperi… - strillsport : Serie B – La nuova classifica dopo i tre recuperi e la situazione della Reggina - citynowit : La Reggina guardava con particolare attenzione alle partite del pomeriggio - PicenoTime : Serie B, recuperi 19° turno: pari interni di Cittadella e Parma. Prima gioia interna per il Vicenza… -