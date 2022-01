Scuola: se il licenziamento non è disposto dall’Ufficio Provvedimenti disciplinari, ma dal solo dirigente dell’UPD è da ritenersi illegittimo (Di domenica 30 gennaio 2022) Con Ordinanza 1296 del 2022 la Cassazione Civile affronta la questione della validità di un licenziamento nel settore della Scuola in relazione all’operato dell’ufficio dei Provvedimenti disciplinari. In particolare il disposto dell’art. 55 bis dello stesso D.Lgs. 165/2001 che, al comma 4, prevede che ciascuna amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio Competente per i Procedimenti disciplinari, norma che costituisce fonte primaria di riferimento in tal senso. Le procedure sono aspetti importanti nella gestione dei procedimenti disciplinari, e se non ottemperate in modo rigoroso possono inficiare l'intera procedura, a prescindere dalla questione sostanziale, ovvero se nel merito il licenziamento fosse giusto o ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 30 gennaio 2022) Con Ordinanza 1296 del 2022 la Cassazione Civile affronta la questione della validità di unnel settore dellain relazione all’operato dell’ufficio dei. In particolare ildell’art. 55 bis dello stesso D.Lgs. 165/2001 che, al comma 4, prevede che ciascuna amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio Competente per i Procedimenti, norma che costituisce fonte primaria di riferimento in tal senso. Le procedure sono aspetti importanti nella gestione dei procedimenti, e se non ottemperate in modo rigoroso possono inficiare l'intera procedura, a prescindere dalla questione sostanziale, ovvero se nel merito ilfosse giusto o ...

Advertising

orizzontescuola : Scuola: se il licenziamento non è disposto dall’Ufficio Provvedimenti disciplinari, ma dal solo dirigente dell’UPD… - businessonlinei : Licenziamento #contratto #scuola 2022. Preavviso, tempi e regole - kingoftheheart : @AutriceStefania Ho una bozza di questo manoscritto, li ho anche suddivisi in capitoli secondo i miei stati d'animo… - Andunedhel : @Miradouro_it @GuidoDeMartini Ottimista. C'è ancora l'obbligo dai quaranta in su, l'obbligo universale, l'obbligo p… - striscia_rossa : Pubblichiamo la lettera con cui Bruno Ugolini abbandonò la Editrice La Scuola dove lavorava. Uno scontro insanabile… -