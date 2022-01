Gf Vip: La Notte Spericolata di Delia Duran! (Di domenica 30 gennaio 2022) Delia Duran ha tolto i freni inibitori e si è scatenata con la new entry Gianluca Costantino. I due si sono ritrovati in piscina tra pose hot e ammiccamenti vari. Scene che hanno attirato l’attenzione anche degli altri concorrenti come Barù ad esempio, che non ha perso tempo per lanciare una stoccata a Delia. Non solo, l’atteggiamento disinibito di Delia ha fatto pure litigare Alessandro Basciano e Sophie. Ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore! Delia Duran senza inibizioni : Notte folle al Gf Vip Complice qualche bicchiere di troppo ed ecco servito un nuovo capitolo trash della telenovela Delia Duran e Alex Belli. Proprio così, la moglie dell’attore parmense si è lasciata andare con Gianluca Costantino, il bel giovanotto entrato nella scorsa diretta. ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 30 gennaio 2022)Duran ha tolto i freni inibitori e si è scatenata con la new entry Gianluca Costantino. I due si sono ritrovati in piscina tra pose hot e ammiccamenti vari. Scene che hanno attirato l’attenzione anche degli altri concorrenti come Barù ad esempio, che non ha perso tempo per lanciare una stoccata a. Non solo, l’atteggiamento disinibito diha fatto pure litigare Alessandro Basciano e Sophie. Ecco tutto quello che è accaduto in queste ultime ore!Duran senza inibizioni :folle al Gf Vip Complice qualche bicchiere di troppo ed ecco servito un nuovo capitolo trash della telenovelaDuran e Alex Belli. Proprio così, la moglie dell’attore parmense si è lasciata andare con Gianluca Costantino, il bel giovanotto entrato nella scorsa diretta. ...

