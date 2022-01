Ciclocross: i Mondiali si chiudono con la gara Elite Uomini. Tra i junior Paletti outsider per le medaglie (Di domenica 30 gennaio 2022) Ultima giornata dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville 2022. Oggi si assegneranno gli ultimi tre titoli iridati, dopo le emozioni dei primi due giorni, che hanno regalato agli italiani una vittoria nella nuova Team Relay e il meraviglioso bronzo di Silvia Persico tra le Donne Elite. Andranno oggi in scena le gare riservate a Uomini junior, Donne Under 23 e Uomini Elite. La prima prova sarà quella dedicata agli Uomini junior, l’unica in cui l’Italia potrebbe giocarsi qualche chance di medaglia. Ci sarà infatti Luca Paletti, in grado quest’anno di salire sul podio dei Campionati Europei e nell’ultima gara di Coppa del Mondo. Nonostante le indubbie qualità del diciassettenne azzurro, l’avvicinamento a ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Ultima giornata dei Campionati del Mondo didi Fayetteville 2022. Oggi si assegneranno gli ultimi tre titoli iridati, dopo le emozioni dei primi due giorni, che hanno regalato agli italiani una vittoria nella nuova Team Relay e il meraviglioso bronzo di Silvia Persico tra le Donne. Andranno oggi in scena le gare riservate a, Donne Under 23 e. La prima prova sarà quella dedicata agli, l’unica in cui l’Italia potrebbe giocarsi qualche chance di medaglia. Ci sarà infatti Luca, in grado quest’anno di salire sul podio dei Campionati Europei e nell’ultimadi Coppa del Mondo. Nonostante le indubbie qualità del diciassettenne azzurro, l’avvicinamento a ...

