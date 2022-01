Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 102-75, il Bari allunga Basket maschile serie A, calcio di serie C girone C e serie D girone H (Di domenica 30 gennaio 2022) calcio, serie C girone C: Fidelis Andria-Città di Campobasso 0-1, Latina-Taranto 0-0, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana 0-0, Paganese-Bari 1-2. Bari che allunga in testa alla classifica. Domani, ore 21, il posticipo Juve Stabia-Foggia. serie D girone H: fra gli altri risultati Città di Fasano-Audace Cerignola 3-3, Rotonda-Bitonto 1-2. Il Bitonto a quota 43 punti è ad un punto dalla capolista Audace Cerignola. In coda, importantissima vittoria del Brindisi: 2-1 al Francavilla in Sinni e terzultimo posto (con cui si evita la retrocessione diretta) a due punti. (immagine: fonte legaBasket.it) L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 30 gennaio 2022)C: Fidelis Andria-Città di Campobasso 0-1, Latina-Taranto 0-0, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana 0-0, Paganese-1-2.chein testa alla classifica. Domani, ore 21, il posticipo Juve Stabia-Foggia.H: fra gli altri risultati Città di Fasano-Audace Cerignola 3-3, Rotonda-Bitonto 1-2. Il Bitonto a quota 43 punti è ad un punto dalla capolista Audace Cerignola. In coda, importantissima vittoria del: 2-1 al Francavilla in Sinni e terzultimo posto (con cui si evita la retrocessione diretta) a due punti. (immagine: fonte lega.it) L'articolo ...

Advertising

GuidaTVPlus : 30-01-2022 20:30 #RaiSport+ Basket Maschile, Campionato Italiano Serie A 2021/22 - 18a giornata:Banco di Sardegna S… - SportandoIT : Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Piero Bucchi festeggia le 700 panchine - SportandoIT : Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi su Rai Sport HD: l’ex Bucchi è alla 700ª panchina in A - SportandoIT : Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi su Rai Sport HD: l’ex Bucchi è alla 700ª panchina in A - dinamo_sassari : La #DinamoLab Banco di Sardegna inizia il girone di ritorno dalla trasferta in Lombardia ????avversaria della 1ª gio… -