Sequestrata nel Napoletano una bomba con chiodi come quella dell'attentato di Lione (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bomba farcita di chiodi metallici, come quella utilizzata nell'attentato del 2019 a Lione è stata Sequestrata dai carabinieri nel Napoletano: avrebbe potuto uccidere e sfregiare chiunque fosse rimasto nel raggio di 100 metri. La bomba, insieme ad un altro ordigno, è stata trovata nell'abitazione di Carmine Polito, già sottoposto ai domiciliari. Il 40enne di Cardito è stato arrestato anche per detenzione di droga a fini di spaccio: oltre agli esplosivi nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno fatto controlli nelle cittadine di Cardito e Afragola con decine di pattuglie e con le unità cinofile del nucleo di Sarno. Non solo bombe ma anche armi da ...

