Quirinale | Zaia | Giorgetti? Non mi risultano dimissioni

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Nel governo mi auguro che non cambia nulla, visto che abbiamo davanti dei mesi cruciali. Siamo ancora in fase emergenziale fino al 31 marzo, manca solo poco più di un anno per il rinnovo del ...

Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca."Non risulta che Giorgetti abbia minacciato le dimissioni - aggiunge poi sulla crisi interna alla Lega - . Per me resta il nostro ministro". La Lega ......che ha preso atto dello stallo parlamentare fino a quel momento e ha sbloccato il dossier... da Napolitano; subito dopo giunsero al Colle anche Roberto Maroni, Roberto Cota e Luca, ...Roma, 29 gen. (askanews) - 'Nel governo mi auguro che non cambia nulla, visto che abbiamo davanti dei mesi cruciali. Siamo ancora in ...Siparietto alla fine del quinto scrutinio tra i governatori Zaia e De Luca. «Hai votato?» si informa il primo; «Certo», dice il secondo. «Ti fotograferò e ...