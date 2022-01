**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Mai prima del 2013 era accaduto che un Presidente della Repubblica venisse rieletto, quando le forze politiche, di fronte ad uno stallo che sembrava insuperabile, chiesero a Giorgio Napolitano di restare al Quirinale. Sembrava un'eccezione e invece il caso si ripete oggi con Sergio Mattarella, che nell'ultimo anno per ben due volte, richiamando i messaggi alle Camere dei suoi predecessori Antonio Segni e Giovanni Leone, ha posto la questione della rielezione come tema che merita un approfondimento di natura costituzionale. In Assemblea costituente, dopo un confronto tra Palmiro Togliatti e Aldo Moro, fu infatti deciso di non introdurre il divieto di rieleggibilità del Presidente in carica, prevedendo come bilanciamento l'istituto del 'semestre bianco'. Tema anche questo che secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Mai prima delera accaduto che un Presidente della Repubblica venisse rieletto, quando le forze politiche, di fronte ad uno stallo che sembrava insuperabile, chiesero a Giorgio Napolitano di restare al Quirinale. Sembrava un'eccezione e invece il caso si ripete oggi con Sergio Mattarella, che nell'ultimo anno per ben due volte, richiamando i messaggi alle Camere dei suoi predecessori Antonio Segni e Giovanni Leone, ha posto la questione della rielezione come tema che merita un approfondimento di natura costituzionale. In Assemblea costituente, dopo un confronto tra Palmiroe Aldo, fu infatti deciso di non introdurre il divieto didel Presidente in carica, prevedendo come bilanciamento l'istituto del 'semestre bianco'. Tema anche questo che secondo ...

Advertising

MassimoBenesse1 : @RoccoTodero @Quirinale Mattarella non bastonerà il Parlamento come fece Napolitano, ma sono piuttosto convinto che… - TV7Benevento : **Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (6)... - TV7Benevento : **Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (5)... - TV7Benevento : **Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (3)... - TV7Benevento : **Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale rieleggibilità Il colloquio con Draghi , la telefonata col Cav: le mosse per il Mattarella bis ...è speso personalmente per convincere il presidente della Repubblica uscente a restare al Quirinale ... ribadire il suo no alla rieleggibilità oppure accettare questo sacrificio per il bene dell'Italia. ...

Sergio Mattarella, è Draghi a chiedergli di restare per 'il bene e la stabilità del Paese' ... gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al Quirinale di ... ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per ...

**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** Il Tempo ...è speso personalmente per convincere il presidente della Repubblica uscente a restare al... ribadire il suo no allaoppure accettare questo sacrificio per il bene dell'Italia. ...... gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia aldi ... ribadire il no allaoppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per ...