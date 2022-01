(Di sabato 29 gennaio 2022) Attraverso unufficiale, ilha messo a tacere le voci sulla conferma di Luciano. Nella nota si legge che il tecnico dei partenopei è già certo di proseguire sulla panchina campana fino al 2024 e di come non ci sia bisogno di ribadirlo. Inoltre, la società invita “il giornalismo” a darci un taglio con la. Di seguito ilintegrale: “Il Calciocontesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma “BISOGNA CONFERMARE”. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria ? Informiamo questi creatori diche la SSCN ha un contratto con Lucianoche lega l’allenatore alla società fino a ...

Advertising

claudioruss : Il #Napoli in una nota annuncia: “La SSCN ha un contratto con Luciano #Spalletti che lega l'allenatore alla società… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Duro comunicato del #Napoli sul futuro di #Spalletti ?? Ecco la nota del club azzurro ????? #LBDV #LeBombeDiVlad htt… - LeBombeDiVlad : ?? Duro comunicato del #Napoli sul futuro di #Spalletti ?? Ecco la nota del club azzurro ????? #LBDV #LeBombeDiVlad - sportface2016 : #Napoli: “#Spalletti è già confermato, basta disinformazione”. Il comunicato contro i giornalisti - GoldelNapoli : La nota della società -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Per questo motivo e per volontà di mister, che vuole avere più uomini possibile per ... Olivera al/ Calciomercato: attesa per l'annuncio ufficiale, arriverà a giugno CALCIOMERCATO ...Dovrà frequentare l'università e, verosimilmente, lo farà adal rettore' , prevede l'agente Valcareggi e si augura lo stesso Zerbin, che avrà verosimilmente la chance di prendere al ...Nota ufficiale della SSCNapoli sul proprio sito web contro evidentemente alcune ricostruzioni sul futuro di Luciano Spalletti: "Il Calcio Napoli ...SSC Napoli: "Spalletti già confermato fino al 2024, tentativo di destabilizzare?". La nota polemica del club azzurro ...