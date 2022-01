Incidente stradale per Malcuit: l'auto è distrutta (Di sabato 29 gennaio 2022) Incidente stradale per Kevin Malcuit, giocatore del Napoli, a Sant'Antimo. L'auto ha subito notevoli danni, ma fortunatamente per il difensore nessuna conseguenza Leggi su video.gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022)per Kevin, giocatore del Napoli, a Sant'Antimo. L'ha subito notevoli danni, ma fortunatamente per il difensore nessuna conseguenza

