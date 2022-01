Highlights Olimpia Milano-Zalgiris 65-58, basket Eurolega 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli Highlights di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 65-58, match valevole per il 23° turno dell’Eurolega 2021/2022. Al Mediolanum Forum l’Armani Exchange non brilla ma batte ugualmente il fanalino di coda della classifica con la consueta prova solida a livello difensivo. Successo numero 14 per gli uomini di Messina, con Hall e Daniels top scorer a quota 12 punti. CRONACA E TABELLINO RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia Milano PROGRAMMA 23^ GIORNATA Eurolega GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) GlidiKaunas 65-58, match valevole per il 23° turno dell’. Al Mediolanum Forum l’Armani Exchange non brilla ma batte ugualmente il fanalino di coda della classifica con la consueta prova solida a livello difensivo. Successo numero 14 per gli uomini di Messina, con Hall e Daniels top scorer a quota 12 punti. CRONACA E TABELLINO RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOPROGRAMMA 23^ GIORNATAGLISportFace.

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? Olimpia-Zalgiris: gli highlights della vittoria numero ???? in @EuroLeague ?????? - SkySport : Eurolega, Olimpia Milano-Zalgiris 65-58: guarda gli highlights #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurolega… - fabiocavagnera : Ecco le immagini di Cska vs Olimpia Milano. Una seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina - OlimpiaMiNews : Ecco le immagini di Cska vs Olimpia Milano. Una seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina - AlessandroMagg4 : Ecco le immagini di Cska vs Olimpia Milano. Una seconda vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina -