Calciomercato, Giuntoli mette gli occhi su Raspadori del Sassuolo (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato, Giuntoli segue Raspadori Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è già proiettato al mercato estivo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 29 gennaio 2022)segueCome riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristianoè già proiettato al mercato estivo. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, fumata bianca: Giuntoli blinda il centrocampista #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - infoitsport : CALCIOMERCATO FROSINONE - Napoli, Gatti il primo nome per il futuro della difesa: Giuntoli vuole bloccarlo subito - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Napoli, Gatti il primo nome per il futuro della difesa: Giuntoli vuole bloccarlo subito… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - Napoli, Gatti il primo nome per il futuro della difesa: Giuntoli vuole bloccarlo subito - cn1926it : Calciomercato #Napoli, colloquio telefonico di #Giuntoli per #Pedraza: il retroscena -