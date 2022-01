Quirinale, Mentana sbotta durante la diretta per l’audio disturbato: “Scusate, ho un’idea: chiamiamo un fonico?” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti di tensione durante lo speciale del TgLa7 dedicato all’elezione del presidente della Repubblica. Nei vari collegamenti con gli inviati, ci sono problemi di audio: inzialmente il direttore Enrico Mentana la butta sull’ironico (“Dio salvi la regia”), poi comincia a innervosirsi (“Scusate, io ho un’idea: chiamiamo un fonico per l’audio?”). La situazione deflagra quando viene mandata la diretta dell’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio. l’audio è ancora disturbato e in sottofondo si sente la voce palesemente innervosita del direttore del TgLa7, che sbotta con la regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti di tensionelo speciale del TgLa7 dedicato all’elezione del presidente della Repubblica. Nei vari collegamenti con gli inviati, ci sono problemi di audio: inzialmente il direttore Enricola butta sull’ironico (“Dio salvi la regia”), poi comincia a innervosirsi (“, io hounper?”). La situazione deflagra quando viene mandata ladell’intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio.è ancorae in sottofondo si sente la voce palesemente innervosita del direttore del TgLa7, checon la regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

