Il cavolfiore è come il giovedì, in inverno è sempre in mezzo. Buono con arance e acciughe (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stefano Pinciaroli ("PS", Cerreto Guidi) raccomanda di usarlo anche a crudo con un ricco crostone agliato Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stefano Pinciaroli ("PS", Cerreto Guidi) raccomanda di usarlo anche a crudo con un ricco crostone agliato

Advertising

Accipicchina : Le Frascatole in brodo di cavolfiore appartengono al DNA di ogni Trapanese. Sono un piatto invernale che sa come co… - bbbulbasaurr : Odio la healthy me che si è comprata il cavolfiore come cazzo si cucina il cavolfiore - cavolfiore_ills : Grazie a dio Soleil dorme. Sarebbe stata in mezzo come il prezzemolo con le sue uscite di merda #jerù #jessvip #gfvip - Ily43901982 : @cavolfiore_ills La penso come te e tra l'altro ha nuovamente detto: quando mi innamoro io lo sento...come a dire,… - AHaonthefloor1 : @cavolfiore_ills Lo sto rivedendo ora e piango come stanotte -