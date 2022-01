Fumata nera anche al sesto scrutinio. Pd, M5S, Leu e Iv votano scheda bianca. Conte incontra Letta e Salvini. Ma è giallo sul faccia a faccia tra il leader della Lega e Draghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si profila un’altra Fumata nera sul Quirinale, la seconda del giorno (QUI LA DIRETTA) e la sesta dopo quella di stamattina (leggi l’articolo) che ha visto affermarsi con 382 voti, ma senza essere eLetta Capo dello Stato (ne servono 505), la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Pd, M5S e Leu e Italia Viva hanno già fatto sapere che voteranno scheda bianca. Si astengono, invece, i senatori del centrodestra. Si intensificano le trattative verso il settimo scrutinio in programma domattina. Il leader del M5s Giuseppe Conte, hanno riferito fonti del Movimento, ha interloquito con il centrodestra “dopo la forzatura istituzionale e il fallimento della prova appare molto diviso”, riferendosi al voto sulla Casellati. Con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si profila un’altrasul Quirinale, la seconda del giorno (QUI LA DIRETTA) e la sesta dopo quella di stamattina (leggi l’articolo) che ha visto affermarsi con 382 voti, ma senza essere eCapo dello Stato (ne servono 505), la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Pd, M5S e Leu e Italia Viva hanno già fatto sapere che voteranno. Si astengono, invece, i senatori del centrodestra. Si intensificano le trattative verso il settimoin programma domattina. Ildel M5s Giuseppe, hanno riferito fonti del Movimento, ha interloquito con il centrodestra “dopo la forzatura istituzionale e il fallimentoprova appare molto diviso”, riferendosi al voto sulla Casellati. Con il ...

