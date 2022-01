Con appena tre partite di Serie A | Sky ha perso solo 500 mila abbonati

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sky, ne12021a quota 4,3 milioni ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Sky Italia ha chiuso il 2021 con un numero ditra i 4,3 e i 4,4 milioni, in discesa di circa 500unità rispetto ai 4,8 milioni con cui aveva terminato il 2020. Rispetto alle previsioni catastrofiche che avevano accompagnato la conquista di tutta laA di calcio da parte di Dazn per il triennio 2021-24, quindi, va sottolineato come gli sforzi di retention (a botte di sconti) messi in campo dal management di Sky abbiano funzionato: infatti è rimasto l’84% deglial pacchetto calcio. Come detto, perciò, il calo di 500è molto contenuto se confrontato con le stime di chi ipotizzava la fuga di due milioni diSky verso le ...