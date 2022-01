«Non mi vaccino, non sono una cavia»: morta di Covid Barbara, la no-vax di Codogno (Di giovedì 27 gennaio 2022) Barbara Fisichella è morta di Covid. Un’altra vittima del virus: una no-vax convinta e dichiarata, tanto da pubblicare sul suo profilo Facebook le foto dove lo annunciava. La 52enne era un’operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno, proprio il paese da dove tutto ebbe inizio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna ha rifiutato il ricovero in ospedale quando i familiari hanno chiamato l’ambulanza dopo aver visto, che faceva una gran fatica a respirare. Poche ore dopo è avvenuto il decesso. Su Facebook, il 28 novembre scorso, aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta «Io non mi vaccino, non sono una cavia» e l’immagine di un pugno che distrugge una siringa. Barbara era parente ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 27 gennaio 2022)Fisichella èdi. Un’altra vittima del virus: una no-vax convinta e dichiarata, tanto da pubblicare sul suo profilo Facebook le foto dove lo annunciava. La 52enne era un’operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di, proprio il paese da dove tutto ebbe inizio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna ha rifiutato il ricovero in ospedale quando i familiari hanno chiamato l’ambulanza dopo aver visto, che faceva una gran fatica a respirare. Poche ore dopo è avvenuto il decesso. Su Facebook, il 28 novembre scorso, aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta «Io non mi, nonuna» e l’immagine di un pugno che distrugge una siringa.era parente ...

