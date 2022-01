L’esperimento per far ricrescere gli arti (non solo alle rane) (Di giovedì 27 gennaio 2022) I tritoni possono rigenerare un intero arto mancante nel giro di pochi mesi. Le lucertole fanno lo stesso con la coda. Le rane, dal canto loro, non ne sono capaci. A meno che, ovviamente, non ci metta lo zampino la scienza: un team di ricercatori... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) I tritoni possono rigenerare un intero arto mancante nel giro di pochi mesi. Le lucertole fanno lo stesso con la coda. Le, dal canto loro, non ne sono capaci. A meno che, ovviamente, non ci metta lo zampino la scienza: un team di ricercatori...

Advertising

PalermoToday : L’esperimento per far ricrescere gli arti (non solo alle rane) - mirror97 : @LaezzaSabino Per fare un test statisticamente significativo, deve ripetere l'esperimento. Magari chiedigli di vede… - grezzometro : L’esperimento cinese è stato l’apripista per un nuovo ordine mondiale e oggi se ne vedono gli effetti. - cammisa_massimo : RT @grezzometro: Con questo esperimento Watson e Rayner riuscirono a dimostrare che la paura per qualcuno o qualcosa può essere indotta tra… - polpetine : RT @grezzometro: Con questo esperimento Watson e Rayner riuscirono a dimostrare che la paura per qualcuno o qualcosa può essere indotta tra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esperimento per 5 esperimenti scientifici che i bambini possono fare per scoprire la magia del corpo umano National Geographic Italia