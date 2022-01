La 'ndrangheta in Toscana, sequestrata una proprietà nel Senese: vale 5 milioni di euro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Firenze, 27 gennaio 2022 - Un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di due imprenditori del settore agricolo, di origini calabresi, provenienti dalle ... Leggi su lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Firenze, 27 gennaio 2022 - Un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di due imprenditori del settore agricolo, di origini calabresi, provenienti dalle ...

Advertising

infoiteconomia : ‘Ndrangheta, in Toscana sequestrati beni da 5 milioni a 2 imprenditori agricoli - Czinforma : - Nazione_Siena : La 'ndrangheta in Toscana, sequestrata una proprietà nel Senese: vale 5 milioni di euro - corrierefirenze : ‘Ndrangheta in #Toscana, sequestri nel Senese per cinquemila euro -