Ex agente Koulibaly | “Kalidou alla Juve? Vi dico la mia”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sta facendo discutere la notizia pubblicata nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport per cui pare che lantus stia pensando al difensore azzurroin caso di addio di De Ligt. Il senegalese è uno dei giocatori più amati dtifoseria partenopea ma difficilmente verrebbe digerita una sua partenza verso gli acerrimi rivali bianconeri. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Satin, suo exil quale ci ha tenuto a tranquillizzare i tifosi del Napoli. Ecco quanto riportato dnostra redazione: “In teoria penso chein Serie A non voglia giocare se non nel Napoli. A me sembra molto strano l’acquisto di Vlahovic da parte dellantus dato che avevo ...