Draghi telefona a Berlusconi: cosa si sono detti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il premier, attraverso un colloquio telefonico, ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione al leader di Forza Italia. Non è stato affrontato alcun tema politico Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il premier, attraverso un colloquio telefonico, ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione al leader di Forza Italia. Non è stato affrontato alcun tema politico

Advertising

fattoquotidiano : Grillo telefona in diretta a Mentana: “Con Conte non abbiamo mai parlato di votare Draghi al Quirinale. Sintonia su… - avantibionda : In tutto questo, #Draghi telefona a #berlusconi per accertarsi delle sue condizioni di salute e fargli gli auguri d… - barbarajerkov : Mentre il transatlantico prima crea e poi crede alle sue stesse bolle, draghi telefona a berlusconi - freedomsempre68 : Ma il M5S, gli piace veramente fare queste figure del cavolo, prima con Casalino/Conte, poi Grillo... e poi con chi… - SoniaLaVera : RT @VELOSPORT1960: (Adnkronos) - Smentita la telefonata con Giuseppe Conte sull'indicazione di votare Mario Draghi per il Quirinale https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi telefona Draghi telefona a Berlusconi : cosa si sono detti Nella mattinata di oggi Silvio Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del consiglio Mario Draghi , che ha colto l'occasione per formulare i migliori auguri di pronta guarigione al Cavaliere. A renderlo noto sono state fonti di Forza Italia, che precisano come nel corso del colloquio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio: HABEMUS CONCLAVE. Ma nessun Papa, la Casellati e Cassese tramontano subito ... Mario gufa e spera ancora È stata un'altalena alla quale di certo non era abituato Mario Draghi, ... ma (per ora) niente conta Maria Elisabetta Alberti Casellati si agita, telefona, si offre. Non si ...

Draghi telefona a Berlusconi: cosa si sono detti il Giornale Mario Draghi chiama Silvio Berlusconi per gli "auguri di pronta guarigione" In uno scenario di diffidenza tra le forze politiche, Forza Italia ha reso nota la telefonata tra il Cavaliere e il presidente del Consiglio ...

Draghi chiama Berlusconi: “Auguri di pronta guarigione” Da quanto si apprende, nel colloquio tra il premier e il leader di Forza Italia non si sono toccati temi di attualità politica ...

Nella mattinata di oggi Silvio Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del consiglio Mario, che ha colto l'occasione per formulare i migliori auguri di pronta guarigione al Cavaliere. A renderlo noto sono state fonti di Forza Italia, che precisano come nel corso del colloquio ...... Mario gufa e spera ancora È stata un'altalena alla quale di certo non era abituato Mario, ... ma (per ora) niente conta Maria Elisabetta Alberti Casellati si agita,, si offre. Non si ...In uno scenario di diffidenza tra le forze politiche, Forza Italia ha reso nota la telefonata tra il Cavaliere e il presidente del Consiglio ...Da quanto si apprende, nel colloquio tra il premier e il leader di Forza Italia non si sono toccati temi di attualità politica ...