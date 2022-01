Calciomercato Milan, la Juve propone Kulusevski: la situazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Milan: la Juventus avrebbero proposto ai rossoneri Kulusevski. La situazione Con l’arrivo di Vlahovic e la possibile conferma di Alvaro Morata, la Juventus avrebbe deciso di mettere sul mercato Kulusevski. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la Vecchia Signora avrebbe addirittura aperto al prestito. Il giocatore è stato proposto al Milan di Stefano Pioli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): lantus avrebbero proposto ai rossoneri. LaCon l’arrivo di Vlahovic e la possibile conferma di Alvaro Morata, lantus avrebbe deciso di mettere sul mercato. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la Vecchia Signora avrebbe addirittura aperto al prestito. Il giocatore è stato proposto aldi Stefano Pioli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, la Juve propone Kulusevski: la situazione ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan: la Juventus avrebbero proposto ai rossoneri Kulusevski. La situazione Con l'arrivo di Vlahovic e la possibile conferma di Alvaro Morata, la Juventus avrebbe deciso di mettere sul ...

Milan, Castillejo verso il Valencia: si può chiudere. Le news di calciomercato Legato al Milan da un contratto fino al 2023, Castillejo in questa stagione è stato impiegato " tra scelte tecniche e infortuni " da Pioli solo in 5 occasioni in Serie A, per un totale di appena 122 ...

Milan, retroscena Luis Alberto Calciomercato.com Milan, per la difesa piace Thiaw. Kessie va ko in Coppa d'Africa I rossoneri puntano il difensore dello Schalke. Infortunio per l'ivoriano che sarà a Milano nelle prossime ore ...

Calciomercato Milan, l’esterno torna in Liga: affare vicino Castillejo verso il Valencia – Definita la cessione di Pellegri, in casa Milan potrebbe esserci un ulteriore partenza, visto che Samu Castillejo potrebbe tornare presto in Liga. Sul giocatore è torna ...

