Municipio IV | Pd | presentata interrogazione | poi Della Casa rifiuta interlocuzione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Nella giornata odierna era prevista la risposta ad una nebulosaurgentedal gruppo 5 stelle guidato dalla ex presidente.” “Nell’atto, presentato il 21 di questo mese e prontamente calendarizzato dal Consiglio, si chiedevano al Presidente dele all’Assessore competente per materia cavillose informazioni tecniche e sopratutto economiche sul Piano straordinario dei rifiuti epulizia di Roma Capitale.” “Nello specifico l’quale ancora non si comprende la forma, richiedeva un report dettagliato proprio a partire dalle spese sostenute.” “Nonostante la Maggioranza, per tentare di rispondere ad un quesito evidentemente di competenza di Roma Capitale, oggi schierasse l’Assessore ...