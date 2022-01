Meteo Roma del 26-01-2022 ore 06:10 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con nomi basse lungo la Pianura Padana e sulla Liguria nel corso del pomeriggio Per sistemarlo nuvolosità sui medesimi settori con Ampi spazi di sereno sulle Alpi in serata e non sono previste variazioni di rilievo al centro al mattino cieli sereni eccetto qualche addensamento sulle coste del Lazio al pomeriggio c’è lì del tutto soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità avvertita lungo le coste marchigiane al sud sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali Nel corso delle ore notturne avremo nuovamente condizioni di tempo asciutto e senza quasi totale Rosita su tutti i settori temperature minime in calo al centro studi Diaz al nord sulla Sardegna massimetta Bindi regalo su tutto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con nomi basse lungo la Pianura Padana e sulla Liguria nel corso del pomeriggio Per sistemarlo nuvolosità sui medesimi settori con Ampi spazi di sereno sulle Alpi in serata e non sono previste variazioni di rilievo al centro al mattino cieli sereni eccetto qualche addensamento sulle coste del Lazio al pomeriggio c’è lì del tutto soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità avvertita lungo le coste marchigiane al sud sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali Nel corso delle ore notturne avremo nuovamente condizioni di tempo asciutto e senza quasi totale Rosita su tutti i settori temperature minime in calo al centro studi Diaz al nord sulla Sardegna massimetta Bindi regalo su tutto ...

RobyeBlue : @INFOGF22 @AzdoraL Il meteo di casa mia dubito sia influente ahah…e a Roma sicuro c’è un sole ke splende lo vedi tu… - Lellina82 : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso ??Temperature attese: 2°/13°C. Ecco le previsioni #meteo per domani… - CasilinaNews : Previsioni meteo 26-27 gennaio 2022 nel basso Lazio: che tempo farà in provincia di Roma e di Frosinone?… - Ossmeteobargone : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso ??Temperature attese: 2°/13°C. Ecco le previsioni #meteo per domani… - tincho_ps88 : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso ??Temperature attese: 2°/13°C. Ecco le previsioni #meteo per domani… -