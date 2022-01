Intelligenza artificiale | Riccardo Petricca | “Un' opportunità non solo per le grandi aziende”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il consulente spiega i vantaggi nell'accedere alle nuove infrastrutture tecnologiche Roma, 26 gennaio 2022. L'ottimizzazione dei processi di produzione va di pari passo alla gestione della grande mole di dati generati, sempre più utilizzati da piccole eper lo sviluppo industriale. Si tratta del lavoro dell', che negli esempi più noti alle cronache permette la guida di auto senza conducente o l'uso di dispositivi capaci di rispondere vocalmente alle nostre richieste ma che, in realtà, coadiuva le attività quotidiane di piccole eimprese. “Non sonoi gruppi industriali didimensioni a rivolgersi all', anche il settore delle PMI si giova ...

Advertising

sbonaccini : Le parole del Ministro Colao sulla nostra regione e sugli investimenti su Big Data, intelligenza artificiale, trans… - RobertoBurioni : Un articolo estremamente interessante di @EricTopol , @pranavrajpurkar e altri colleghi sull'impatto dell'intellige… - mauro_vittorini : A questi inetti e miracolati dei M5S che votano Bianca Scheda, senza neanche sapere perché si ritrovano tra i grand… - LucaChiap : RT @ICompetitivita: #IntelligenzaArtificiale ??, il punto sulle aziende italiane ???? (ed europee ????) nel nuovo indice firmato I-Com ?. L’app… - GiuliaPalocci : RT @ICompetitivita: #IntelligenzaArtificiale ??, il punto sulle aziende italiane ???? (ed europee ????) nel nuovo indice firmato I-Com ?. L’app… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligenza artificiale

Ipsoa

L'eliminazione dei pregiudizi nell'è un problema da non sottovalutare dal momento che sempre più aziende utilizzano l'IA nei loro servizi. Di CWI.it - 26 Gen 2022 Il pregiudizio nello sviluppo dell' ...L'ipotesi è di vietare l'esportazione di tecnologia americana in diversi campi (, computer avanzati, difesa, aerospaziale), senza escludere le transazioni in dollari per le ...La soluzione fa parte dell’universo tecnologico di Cherry, start-up fintech che supporta gli operatori del mercato del credito attraverso soluzioni di intelligenza artificiale, in grado di analizzare ...PARIGI - «Un dialogo esigente e lucido»: questo promette Emmanuel Macron a Vladimir Putin. I due si parleranno venerdì mattina al telefono, lo ha voluto l’Eliseo, e ...