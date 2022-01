Folorunsho-Reggina, può saltare tutto: si inserisce un nuovo club (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tanti nomi accostati al Napoli per questo mercato di gennaio, ma la dirigenza azzurra non pensa solo ai colpi in entrata: Cristiano Giuntoli si muove anche sul fronte cessioni. Tra i giocatori da cedere in prestito c’è il centrocampista Michael Folorunsho. Michael Folorunsho Il classe ’98 italo-nigeriano fu ceduto in prestito al Pordenone nel corso dello scorso calciomercato. La sua avventura friulana, però, potrebbe chiudersi dopo soli pochi mesi: lo score di due reti e due assist in 16 partite non ha convinto il club che è pronto a rispedirlo a Napoli. Napoli che dovrà rigirarlo in prestito in questi ultimi giorni di mercato. Sembrava fatta per il suo ritorno alla Reggina, ma nelle ultime ore si è inserita la Spal, che ha già aperto i contatti con il club azzurro. Lo riporta l’edizione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tanti nomi accostati al Napoli per questo mercato di gennaio, ma la dirigenza azzurra non pensa solo ai colpi in entrata: Cristiano Giuntoli si muove anche sul fronte cessioni. Tra i giocatori da cedere in prestito c’è il centrocampista Michael. MichaelIl classe ’98 italo-nigeriano fu ceduto in prestito al Pordenone nel corso dello scorso calciomercato. La sua avventura friulana, però, potrebbe chiudersi dopo soli pochi mesi: lo score di due reti e due assist in 16 partite non ha convinto ilche è pronto a rispedirlo a Napoli. Napoli che dovrà rigirarlo in prestito in questi ultimi giorni di mercato. Sembrava fatta per il suo ritorno alla, ma nelle ultime ore si è inserita la Spal, che ha già aperto i contatti con ilazzurro. Lo riporta l’edizione ...

psb_original : Reggina, non è ancora fatta per Folorunsho: un club prova ad insierirsi #SerieB - citynowit : Entro questa settimana arriveranno alcune ufficializzazioni. Attesa anche per Folorunsho - citynowit : La serie A è certamente più appetibile, mentre si sblocca la situazione per Folorunsho - LBuconi : #Cremonese in arrivo #Casasola dal #Frosinone. Inserimento #Spal per #Folorunsho, che era vicino alla #Reggina.… - roccocristarel1 : @AlfredoPedulla Ciao Alfredo, folorunsho si allontana dalla Reggina e va in direzione spal? Confermi ? -

