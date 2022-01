Tornano le “Visionarie” | la convention di cinema e arte al femminile

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il 28 e il 29 gennaio arriva la II edizione di, due giorni tutti ala Palazzo Merulana a Roma, all’insegna del “riprendere e dare parola” per affrontare linguaggi artistici etografici, con uno sguardo rivolto anche alla scrittura e alla letteratura. Protagoniste di, il progetto ideato e diretto da Giuliana Aliberti, avvocato esperta in diritto d’autore, sono registe, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici e attrici che insieme discuteranno di come “il genere” possa o meno influenzare la narrazione. Donne a confronto in un proficuo scambio intergenerazionale.vede nel Comitato d’Onore: Jane Campion, vincitrice ai Golden Globe 2022, Luciana Castellina, Liliana Cavani, Dacia Maraini e Shirin Neshat che ha generosamente concesso l’utilizzo delle immagini ...