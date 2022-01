NBA | i risultati della notte 25 gennaio | Booker e Paul trascinano i Suns | vittorie per Bulls e Cavaliers Bene anche i Pelicans sui Pacers

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono solo quattro le partite disputate staper la NBA, ma le emozioni come sempre non sono mancate. Andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano. Nel primo match in programma, per la Eastern Conference, i Cleveland(29-19) battono i New York Knicks (23-25) col punteggio di 95-93. I padroni di casa partono subito in vantaggio (28-23), con i Knicks che però rimontano nel secondo quarto portando il match in perfetta parità all’intervallo lungo (50-50). Nel terzo quarto la franchigia dell’Ohio rientra meglio dagli spogliatoi e piazza parziale di 26-19 con cui prende un piccolo margine di sicurezza alla terza sirena (76-69). Nell’ultimo quarto gli ospiti tentano l’ultimo assalto, fermandosi però al -2 (95-93): Cleveland può così festeggiare il successo di fronte al proprio pubblico. Tre giocatori dei ...